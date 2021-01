Zelda Breath of the Wild 2, perché lo aspettiamo con il fiato sospeso (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa si prova quando l'ultima schermata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild appare dopo la battaglia finale con Ganon? Avete presente quella sensazione di infinita tristezza che ci prende quando finiamo una serie televisiva che abbiamo molto amato? Ecco, moltiplicatela per mille e capirete. Sei lì che vorresti gridare, no, dai, facciamo che ricominciamo subito. Altri sacrari, altri colossi, altre avventure. E invece no. Aspettare il seguito di Zelda Breath of the Wild è un esercizio di resilienza. Nell'estate del 2019 è uscito un trailer, che rivelava pochissimo, ma che ha risvegliato negli appassionati il desiderio di avere subito tra le mani una copia del videogioco. Il trailer di BOTW 2 Non è andata così e ancora non si conosce la data esatta della release, anche se tutti ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa si prova quando l'ultima schermata di The Legend ofof theappare dopo la battaglia finale con Ganon? Avete presente quella sensazione di infinita tristezza che ci prende quando finiamo una serie televisiva che abbiamo molto amato? Ecco, moltiplicatela per mille e capirete. Sei lì che vorresti gridare, no, dai, facciamo che ricominciamo subito. Altri sacrari, altri colossi, altre avventure. E invece no. Aspettare il seguito diof theè un esercizio di resilienza. Nell'estate del 2019 è uscito un trailer, che rivelava pochissimo, ma che ha risvegliato negli appassionati il desiderio di avere subito tra le mani una copia del videogioco. Il trailer di BOTW 2 Non è andata così e ancora non si conosce la data esatta della release, anche se tutti ...

A distanza di quattro anni dal suo debutto, The Legend of Zelda: Breath of the Wild sa ancora regalare emozioni, grazie anche a quell'interattività di cui non si può fare a meno di innamorarsi. A ...

