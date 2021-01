Uomini e Donne, oggi: Gemma delusa da Maurizio, c’è un’altra donna nella sua vita? Tina lo accusa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gemma Galgani e Maurizio non hanno trascorso insieme le festività natalizie, Tina sospetta che lui abbia l’amante Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, come spesso accade si parte da Gemma Galgani. Al centro dello studio la dama parla della sua frequentazione con Maurizio, le cose tra loro non stanno andando come sperava. Lei avrebbe voluto trascorrere le festività natalizie con il cavaliere ma così non è stato. Non lo ha nemmeno sentito molto al telefono. Nelle scorse settimane i due avevano rivelato di essersi lasciati travolgere dalla passione, Gemma Galgani diceva che l’uomo era molto presente ma durante le festività si sono un po’ allontanati. La dama ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Galgani enon hanno trascorso insieme le festività natalizie,sospetta che lui abbia l’amante Va in ondauna nuova puntata di, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, come spesso accade si parte daGalgani. Al centro dello studio la dama parla della sua frequentazione con, le cose tra loro non stanno andando come sperava. Lei avrebbe voluto trascorrere le festività natalizie con il cavaliere ma così non è stato. Non lo ha nemmeno sentito molto al telefono. Nelle scorse settimane i due avevano rivelato di essersi lasciati travolgere dalla passione,Galgani diceva che l’uomo era molto presente ma durante le festività si sono un po’ allontanati. La dama ...

