Uomini e donne, Gemma ha un passato nascosto? Le parole di Aurora allarmano i fan (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gemma Galgani ha un passato nascosto? Nella puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, ad allarmare i fan di Gemma e a lanciare il sasso in tal senso è stata Aurora Tropea, la dama “rivale” di lei che, all’inizio del nuovo appuntamento odierno con il dating show di Canale 5, ha dichiarato di conoscere bene la vita della dama torinese di 72 anni. Uomini e donne, Gemma e Aurora a confronto sul passato Oggi in tv a Uomini e donne, infatti, dopo le solite incomprensioni in studio, Gemma ha affermato di avere avuto storie d’amore importanti e di essere arrivata anche al matrimonio, addebitando di fatto ad ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Galgani ha un? Nella puntata didi oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, ad allarmare i fan die a lanciare il sasso in tal senso è stataTropea, la dama “rivale” di lei che, all’inizio del nuovo appuntamento odierno con il dating show di Canale 5, ha dichiarato di conoscere bene la vita della dama torinese di 72 anni.a confronto sulOggi in tv a, infatti, dopo le solite incomprensioni in studio,ha affermato di avere avuto storie d’amore importanti e di essere arrivata anche al matrimonio, addebitando di fatto ad ...

