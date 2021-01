Uganda | la Polizia | “Picchiamo i reporter per proteggerli”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), il capo dellaMartin Okoth Ochola: “Non mi scuso affatto,per” “Sappiamo che molti insi stanno lamentando dellache starebbe prendendo di mira i giornalisti. In realtà sono i giornalisti che stanno prendendo di mira le forze di sicurezza. Non ci scuseremo”. Lo ha detto l’ispettore capo… L'articolo Corriere Nazionale.

AgenziaFides : AFRICA/UGANDA - Elezioni, i Vescovi: “No alla violenza della polizia, sì al dialogo e alla riconciliazione nazional… - beltrami_fulvio : #Uganda polizia minaccia giornalisti sulle elezioni. #Burundi, #Uganda, #Etiopia dittatures no Press friendly. - marcopresz : RT @strelnik: Il capo della polizia dell'#Uganda ai giornalisti che vogliono coprire le elezioni presidenziali del 14 gennaio: 'Sì, vi picc… - strelnik : Il capo della polizia dell'#Uganda ai giornalisti che vogliono coprire le elezioni presidenziali del 14 gennaio: 'S… -

Uganda: sospesi i social media e le app di messaggi

Interruzione dei social media e delle app di messaggistica a due giorni dalle elezioni: è quanto deciso oggi dalla Commissione delle comunicazioni in Uganda. In una lettera vista dall’Afp, Irene Sewan ...