Udinese | Ter Avest ceduto all' Utrecht | è ufficiale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) UDINE - Termina ufficialmente dopo quasi tre stagioni l'avventura all'di Hidde Ter. Il difensore olandese, infatti, è statoa titolo definitivo all', come ha reso noto ...

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Ter

"Udinese Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Hidde Ter Avest all’Fc Utrecht. Il difensore olandese, prelevato nel 2018 dal Twente, fa, così, ritorno in patria dopo due stagioni e mezza ...Un'operazione in uscita per l'Udinese. Il club friulano comunica la cessione a titolo definitivo di Hidde Ter Avest all'Fc Utrecht. Il difensore ...