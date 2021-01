Tutti gli attacchi personali di Renzi a Conte: “Re è nudo. Democrazia non è un reality show dove si fanno le veline” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato l’uscita delle ministre Bellanova e Bonetti dalla squadra di Governo, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è andato più volte all’attacco di Giuseppe Conte. Una lunga serie di critiche, che vanno dall’ utilizzo “ridondante delle dirette tv” a “quello discutibile della delega ai servizi”, fino a quella che a suo dire è stata una tiepida condanna degli eventi accaduti negli Stati Uniti. “Chi ci segue da casa – ha ammesso lo stesso Renzi – al 99% considera questi fatti banali e insignificanti, è vero. Ma sono i cardini della Democrazia. Il re è nudo. Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, post o su instagram è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie della Democrazia. Poiché c’è la pandemia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato l’uscita delle ministre Bellanova e Bonetti dalla squadra di Governo, il leader di Italia Viva, Matteo, è andato più volte all’attacco di Giuseppe. Una lunga serie di critiche, che vanno dall’ utilizzo “ridondante delle dirette tv” a “quello discutibile della delega ai servizi”, fino a quella che a suo dire è stata una tiepida condanna degli eventi accaduti negli Stati Uniti. “Chi ci segue da casa – ha ammesso lo stesso– al 99% considera questi fatti banali e insignificanti, è vero. Ma sono i cardini della. Il re è. Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, post o su instagram è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie della. Poiché c’è la pandemia ...

