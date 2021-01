‘Stasera Tutto è Possibile’, la notizia inaspettata: è successo dopo la prima puntata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) , ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Stasera Tutto è possibile, la notizia inaspettata: è successo dopo la prima puntata, ecco di cosa si trattaLa sesta edizione di ‘Stasera Tutto è Possibile’ è partita davvero alla grande. Il programma condotto da Stefano De Martino è andato in onda ieri, 12 gennaio, su Rai Due ha avuto un grande riscontro in termini di ascolti, ottenendo numeri davvero soddisfacenti. Un successo incredibile, insomma, ma c’era da aspettarselo, visti i numeri del passato e la qualità degli ospiti. Alla prima puntata hanno partecipato, tra gli altri, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Valeria Graci ed Elettra Lamborghini, e il pubblico ha avuto ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) , ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Staseraè possibile, la: èla, ecco di cosa si trattaLa sesta edizione diè partita davvero alla grande. Il programma condotto da Stefano De Martino è andato in onda ieri, 12 gennaio, su Rai Due ha avuto un grande riscontro in termini di ascolti, ottenendo numeri davvero soddisfacenti. Unincredibile, insomma, ma c’era da aspettarselo, visti i numeri del passato e la qualità degli ospiti. Allahanno partecipato, tra gli altri, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Valeria Graci ed Elettra Lamborghini, e il pubblico ha avuto ...

SerieA : Si inizia stasera con @acmilan - @TorinoFC_1906. Ecco tutto il programma degli ottavi di finale di #CoppaItalia - ruiu19 : Esattamente 9 anni fa, a quest’ora, era tutto fatto per il colpo che avrebbe cambiato la storia del calcio italiano… - MrMeo__ : Bisogna dare tutto stasera! Abbiamo lottato tanto, ora bisogna chiudere il cerchio per conquistarci prima la finale… - aur24 : RT @ziaaLai: Stefania Orlando stamattina ha consolato una ragazza di 27 anni in palese difficoltà dicendole cose bellissime per tirarla su.… - Pilade101 : Ma fino a stasera quelle du tonte accanto al ceffo .. mandov'erano? Che votavano..? Badale lì.. si so ammutolite… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Stasera Tutto V edizione Premio Merck Innovazione Digitale nella Sclerosi Multipla: vincono i progetti eHealthPlatform e STORMS Yahoo Notizie