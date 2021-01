**Spazio: ancora 5 anni per missione Nasa 'Juno', a bordo strumenti italiani** (3) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Gli eccezionali risultati della missione Juno sono frutto dell'eccellenza delle comunità scientifica ed industriale italiana, coordinate da Asi" scandiscono Giuseppe Sindoni, responsabile Asi di progetto per Jiram, Catia Benedetto, responsabile Asi di progetto per KaT, e Christina Plainaki, Asi Project Scientist per Jiram. "L'estensione della missione permetterà di consolidare l'esperienza del nostro Paese anche sullo studio delle lune di Giove" e "ancora una volta Nasa e Asi collaborano in una missione memorabile alla ricerca delle origini del Sistema Solare" sottolineano gli esperti dell'Agenzia Spaziale Italiana. L'astrofisico e ricercatore Alessandro Mura dell'Inaf, responsabile scientifico di Jiram, nota che anche se Jiram è stato progettato principalmente per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Gli eccezionali risultati dellasono frutto dell'eccellenza delle comunità scientifica ed industriale italiana, coordinate da Asi" scandiscono Giuseppe Sindoni, responsabile Asi di progetto per Jiram, Catia Benedetto, responsabile Asi di progetto per KaT, e Christina Plainaki, Asi Project Scientist per Jiram. "L'estensione dellapermetterà di consolidare l'esperienza del nostro Paese anche sullo studio delle lune di Giove" e "una voltae Asi collaborano in unamemorabile alla ricerca delle origini del Sistema Solare" sottolineano gli esperti dell'Agenzia Spaziale Italiana. L'astrofisico e ricercatore Alessandro Mura dell'Inaf, responsabile scientifico di Jiram, nota che anche se Jiram è stato progettato principalmente per ...

fisco24_info : **Spazio: ancora 5 anni per missione Nasa 'Juno', a bordo strumenti italiani** : Prodotta grande scienza, continue… - ichoosezayn12 : RT @perchetendenzat: “ Fariba “: perché in un’intervista ha difeso sua figlia Giulia Salemi, ha speso belle parole per Pierpaolo e ha most… - ontopoiesis505 : @aeleezah Io quando avevo le lezioni riuscivo ancora ad avere una ruotine..da novembre che sono terminate, un susse… - alinatede : L'altro, il minore, ancora liceale, uscirà da casa alle 9.00, per stare a scuola alle 10:00, prenderà una metro e u… - rearxxview : @icarvsmind eii? non so se ce ancora spazio but io ci sono haha -

Ultime Notizie dalla rete : **Spazio ancora **Spazio: ancora 5 anni per missione Nasa 'Juno', a bordo strumenti italiani** (2) Il Tempo WWE: Vince McMahon non bada molto alla figura dell’arbitro

13 Gennaio 2021 L'ex arbitro della WWE Jimmy Korderas a Wrestling Inc ha spiegato come Vince McMahon non ha molto tempo per gli arbitri della federazione ...

Meteo Irpinia, il sole di oggi presto lascerà spazio a pioggia e freddo

Il sole di queste ore ore lascerà ben presto spazio a pioggia e a un brusco calo di temperature in Irpinia. Sull’Europa è in arrivo un affondo artico continentale di matrice ...

13 Gennaio 2021 L'ex arbitro della WWE Jimmy Korderas a Wrestling Inc ha spiegato come Vince McMahon non ha molto tempo per gli arbitri della federazione ...Il sole di queste ore ore lascerà ben presto spazio a pioggia e a un brusco calo di temperature in Irpinia. Sull’Europa è in arrivo un affondo artico continentale di matrice ...