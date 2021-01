Soluzioni Cruciverba del 13/01/21. Tutte le definizioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se cercate le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Ecco a voi le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 13/01/21: Casa di moda milanese 4 lettere: Etro Ci sono quelli di prima necessità 6 lettere: Generi Ex capitale birmania 7 lettere: Rangoon Ferito nella reputazione 4 lettere: Leso Fessura da cui si spara 8 lettere: Feritoia Il tasto che permette di scrivere così anziché così 14 lettere: Fissamaiuscole La culla della civiltà occidentale 6 lettere: Europa La revisione del bilancio aziendale 8 lettere: Auditing Li scacciarono i siciliani 8 lettere: Angioini Lo era san pietro 9 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se cercate ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Ecco a voi ledeidel giorno 13/01/21: Casa di moda milanese 4 lettere: Etro Ci sono quelli di prima necessità 6 lettere: Generi Ex capitale birmania 7 lettere: Rangoon Ferito nella reputazione 4 lettere: Leso Fessura da cui si spara 8 lettere: Feritoia Il tasto che permette di scrivere così anziché così 14 lettere: Fissamaiuscole La culla della civiltà occidentale 6 lettere: Europa La revisione del bilancio aziendale 8 lettere: Auditing Li scacciarono i siciliani 8 lettere: Angioini Lo era san pietro 9 ...

