Solskjaer | “Pogba ha fatto una grande partita | ho sempre detto che per noi è importante”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha commentato così la vittoria ottenuta in casa del Burnley: "Il gol annullato a Maguire ci ha innervositi ma poi abbiamo disputato un grande secondo tempo. Non guardo la classifica ora, la guarderò ad aprile. Pogba? Ho sempre detto che Paul è per noi un giocatore molto importante. Oggi ha fatto una grande partita e non solo per il gol vittoria. Ora affronteremo i campioni in carica, siamo pronti".

