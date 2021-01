Smart - Il futuro sarà a ruote alte (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il futuro della Smart non sarà solo elettrico, ma anche all'insegna delle Suv. Stando infatti a quanto dichiarato dal responsabile del marchio, Daniel Lescow, alla rivista tedesca Automobilwoche, il primo modello della joint venture tra la Daimler e la holding cinese Zhejiang Geely, da un anno operativa ufficialmente, sarà proprio un veicolo a ruote altre. Cambio di paradigma. La nuova vettura, al debutto nel 2022, sarà realizzata sulla base della piattaforma Sea (Sustainable Experience Architecture), sviluppata dalla Geely per tutti i suoi marchi e in grado di coprire diversi segmenti del mercato grazie alla sua scalabilità: dalle berline compatte fino all'alto di gamma. La Sea sarà utilizzata per almeno un altro modello Smart, probabilmente una ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ildellanonsolo elettrico, ma anche all'insegna delle Suv. Stando infatti a quanto dichiarato dal responsabile del marchio, Daniel Lescow, alla rivista tedesca Automobilwoche, il primo modello della joint venture tra la Daimler e la holding cinese Zhejiang Geely, da un anno operativa ufficialmente,proprio un veicolo aaltre. Cambio di paradigma. La nuova vettura, al debutto nel 2022,realizzata sulla base della piattaforma Sea (Sustainable Experience Architecture), sviluppata dalla Geely per tutti i suoi marchi e in grado di coprire diversi segmenti del mercato grazie alla sua scalabilità: dalle berline compatte fino all'alto di gamma. La Seautilizzata per almeno un altro modello, probabilmente una ...

Il primo modello della joint venture tra la Daimler e la Geely potrebbe essere una Suv, il cui debutto è previsto per il 2022 ...

