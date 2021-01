Protesta ristoratori, Capone (Ugl): il lavoro è sacro. Governo intervenga con misure di buon senso (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Dilagano le contestazioni dei ristoratori contro il nuovo Dpcm che prevede ulteriori restrizioni a carico di bar e ristoranti. In migliaia hanno chiesto di poter riaprire dotandosi di un decalogo di ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Dilagano le contestazioni deicontro il nuovo Dpcm che prevede ulteriori restrizioni a carico di bar e ristoranti. In migliaia hanno chiesto di poter riaprire dotandosi di un decalogo di ...

MediasetTgcom24 : Caserta, ristoratori in protesta bloccano l'autostrada #ioapro - LegaSalvini : PROTESTA CONTRO STRETTA ANTI COVID, RISTORATORI BLOCCANO AUTOSTRADA A1 TRA NAPOLI E CASERTA CONTRO LE ULTERIORI RES… - Open_gol : «Ci possono fare le multe, ma se tutti non le paghiamo si attaccano. Tramite avvocati facciamo ricorso» La chat Te… - EnricoPirro : RT @SecolodItalia1: I ristoratori campani in marcia verso Roma bloccano l’A1: protesta contro il governo (video) - manu_etoile : RT @GiuseppeSottil6: I ristoratori campani bloccano l'uscita autostradale Caserta-Roma all'altezza di Caianello. Dispiace per chi si trova… -