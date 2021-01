Oroscopo Celtico | ecco qual è il tuo segno!

Leggi su giornal

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quando sentiamo la parolaci vengono in mente i “classici” 12 segni che sono rappresentati da altrettante costellazioni, e come sappiamo seguono il calendario giuliano, in sostanza quello che utilizziamo al giorno d’oggi. Non tutti sanno che anche gli antichi Celti, ossia una delle antiche popolazioni delle isole britanniche di epoca pre romana che nel corso dei secoli avevano sviluppato un propriobasato su un calendario dalla durata di 13 mesi, di cui uno era particolarmente breve perchè veniva utilizzato per il passaggio da un anno all’altro, anno che nel calendarioha inizio il “nostro” 1° novembre. La suddivisione L’veniva suddiviso in quattro trimestri (Samain dal 1 novembre, Imbolic dal 1 febbraio, Bealtaine, dal 1 maggio e Lùnasa, dal 1 agosto) ed è ...