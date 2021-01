"Ora attenti ai malati fantasmi" Il messaggio che fa salire l'allerta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Valentina Dardari Secondo l’infettivologo solo tra una decina di giorni sapremo quanto pagheremo le festività natalizie L’infettivologo Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano vede purtroppo una situazione in Italia molto simile a quella dello scorso marzo. Intervistato da La Stampa, Galli ha liquidato quanto sta avvenendo in politica con un paragone alquanto azzeccato e preoccupante: “Sembra l'orchestra che suona mentre il Titanic affonda. Mi pare ci sia ben altro di cui occuparsi in questo momento”. Galli: "La priorità è la pandemia" Come sottolineato dall’infettivologo, in questo momento la priorità è la pandemia che sta vivendo il nostro Paese che, con vari cambi di colore per le regioni, sembra essere peggiorata anziché migliorata. E magari, come ha tenuto a precisare Galli, non è questo il momento di distrarsi ma “bisognerebbe stringere tutti le fila e ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Valentina Dardari Secondo l’infettivologo solo tra una decina di giorni sapremo quanto pagheremo le festività natalizie L’infettivologo Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano vede purtroppo una situazione in Italia molto simile a quella dello scorso marzo. Intervistato da La Stampa, Galli ha liquidato quanto sta avvenendo in politica con un paragone alquanto azzeccato e preoccupante: “Sembra l'orchestra che suona mentre il Titanic affonda. Mi pare ci sia ben altro di cui occuparsi in questo momento”. Galli: "La priorità è la pandemia" Come sottolineato dall’infettivologo, in questo momento la priorità è la pandemia che sta vivendo il nostro Paese che, con vari cambi di colore per le regioni, sembra essere peggiorata anziché migliorata. E magari, come ha tenuto a precisare Galli, non è questo il momento di distrarsi ma “bisognerebbe stringere tutti le fila e ...

Il canale YouTube di Donald Trump è stato sospeso per una settimana. La piattaforma ha spiegato la motivazione: "video con incitamento all'odio". Trump g ...

Il Modena ora punta al titolo d’inverno Cesati: «Profilo basso, ma siamo forti»

I gialli hanno la possibilità di chiudere in testa il girone d’andata se domenica battono la Virtus Verona al Braglia ...

Il canale YouTube di Donald Trump è stato sospeso per una settimana. La piattaforma ha spiegato la motivazione: "video con incitamento all'odio". Trump g ...