Nuovo DPCM | quando sarà emanato? Tutti gli ultimi aggiornamenti

NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - matteograndi : E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - rtl1025 : ?? Prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'indicazione che i… - alessandrosv82 : RT @Pgreco_: Col nuovo DPCM i bar e i ristoranti non potranno più fare asporto dopo le 18.00. Sì perché sennò rischiano di salvarsi, invece… - PappaletteraF : Nuovo Dpcm gennaio: quando esce. Ecco le misure in bilico -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

A questo punto c'è chi dice no. Sci o no? Senza regole chiare, di fronte ai numeri alti della pandemia e con l'ennesimo scarica barile, a pochi giorni da quella che qualcuno sperava fosse un'alba per ...Ma anche la possibilità di istituire una zona bianca (o verde, ancora non c'è certezza sul tipo di colore da adottare) per la regioni in cui l'andamento dei contagi fosse particolarmente buono. E' in ...