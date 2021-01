Nuovo Dpcm: quali regioni rischiano di entrare in zona arancione? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La fatidica data del 15 gennaio si avvicina e in merito alle misure del Nuovo Dpcm si susseguono numerose indiscrezioni. L’attenzione, però, è soprattutto puntata sul prossimo monitoraggio della cabina di regia con la pubblicazione degli Rt regionali. Secondo quanto si apprende, infatti, i parametri verranno ancor più abbassati per favorire l’ingresso di diverse regioni in zona arancione per combattere il rischio di contagio. Dunque quali altre regioni rischiano il colore arancione in vista del weekend? Innanzitutto, stabilito che con l’Rt pari o superiore a 1,25 si entra in zona rossa, la Lombardia è a serio rischio. “Il passaggio è un’ipotesi ma non una certezza – ha detto il governatore lombardo Fontana -. Si stanno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La fatidica data del 15 gennaio si avvicina e in merito alle misure delsi susseguono numerose indiscrezioni. L’attenzione, però, è soprattutto puntata sul prossimo monitoraggio della cabina di regia con la pubblicazione degli Rt regionali. Secondo quanto si apprende, infatti, i parametri verranno ancor più abbassati per favorire l’ingresso di diverseinper combattere il rischio di contagio. Dunquealtreil colorein vista del weekend? Innanzitutto, stabilito che con l’Rt pari o superiore a 1,25 si entra inrossa, la Lombardia è a serio rischio. “Il passaggio è un’ipotesi ma non una certezza – ha detto il governatore lombardo Fontana -. Si stanno ...

