"Non sapete cosa gli è successo…". GF Vip, a sorpresa parla la mamma di Andrea Zenga (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nell'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip' si è parlato nuovamente delle vicende legate ad Andrea Zenga, uno dei concorrenti che più di tutti gli altri ha iniziato in sordina la sua esperienza. In un primo momento sembrava quasi volesse mollare subito dopo il suo ingresso, perché riteneva di non poter dire molto di sé; poi spronato dai coinquilini Andrea Zelletta e Mario Ermito ha trovato la forza di andare avanti e adesso pare si stia integrando molto bene nel gruppo. Alfonso Signorini gli ha inoltre fatto una bellissima sorpresa lunedì scorso, invitando la mamma Roberta Termali. Si è comunque anche parlato dei suoi rapporti con papà Walter, che sui social aveva pubblicato un post enigmatico, interpretato come possibile critica al figlio, con il quale non avrebbe ...

