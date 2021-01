Neri Marcorè legge Corto Maltese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Neri Marcorè legge LA BALLATA DEL MARE SALATO Di HUGO PRATT. In libreria dall’11 febbraio1 CD MP3, versione integrale, euro 15,90 download euro 9,54. Arriva in audiolibro l’opera che ha consacrato il mito di Corto Maltese. Hugo Pratt tesse le traiettorie di un viaggio fra le isole sperdute dell’Oceano Pacifico, da cui affiorano naufraghi sperduti o pirati sanguinari dal passato oscuro. Personaggi leggendari che caratterizzano l’universo di Corto Maltese e che colpiscono per l’irruenza delle loro emozioni, per la voglia di vivere a dispetto di una natura matrigna e di un fato ostile. Protagonisti inconsapevoli e quasi indifferenti di fronte alla tragedia che coinvolge il resto dell’umanità: il primo conflitto mondiale della ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021)LA BALLATA DEL MARE SALATO Di HUGO PRATT. In libreria dall’11 febbraio1 CD MP3, versione integrale, euro 15,90 download euro 9,54. Arriva in audiolibro l’opera che ha consacrato il mito di. Hugo Pratt tesse le traiettorie di un viaggio fra le isole sperdute dell’Oceano Pacifico, da cui affiorano naufraghi sperduti o pirati sanguinari dal passato oscuro. Personaggindari che caratterizzano l’universo die che colpiscono per l’irruenza delle loro emozioni, per la voglia di vivere a dispetto di una natura matrigna e di un fato ostile. Protagonisti inconsapevoli e quasi indifferenti di fronte alla tragedia che coinvolge il resto dell’umanità: il primo conflitto mondiale della ...

