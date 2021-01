Napoli | ragazza colpita con una coltellata al collo in pieno giorno | a Piazza Plebiscito

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Aun minorenne ha tentato di uccidere la fidanzata inin: non voleva accettare la fine della storia, dicono gli investigatori. Unaine in uno dei luoghi più affollati della città per “vendicare” la fine della storia d’amore: così aun ragazzo di appena 17 anni ha L'articolo proviene da Leggilo.org.