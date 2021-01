Napoli | Giocheremo la Supercoppa con la Juventus Il rinvio solo una proposta

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Ilha fatto sapere tramite comunicato ufficiale sul proprio sito "che partecipera' allacontro lain programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio". La società partenopea ha confermato "che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva richiesto uno spostamento della partita a fine campionato, o in una data eventualmente disponibile in primavera, per una serie di motivi di grande ragionevolezza". La nota sottolinea come si fosse "trattato di una. Se la partita si fosse disputata in primavera, ci sarebbe stata la speranza di aprire, anche parzialmente, al pubblico". "Una- sottolinea il club - rivolta a cercare maggiori fondi, dalle autorità regionali, statali e da sponsor diversi, per raccogliere una cifra importante da devolvere alla ricerca contro il ...