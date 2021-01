**Mps: sindaco Siena, 'Fondazione faccia causa alla Banca, serve indennizzo alla Città'** (2) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Oltre agli assessori della Giunta comunale ed i consiglieri di maggioranza e minoranza, sono presenti al Consiglio comunale anche il presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli, il presidente della Fondazione Mps, Carlo Rossi ed alcuni dirigenti della stessa Fondazione e dell'Istituto di credito. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Oltre agli assessori della Giunta comunale ed i consiglieri di maggioranza e minoranza, sono presenti al Consiglio comunale anche il presidente della Provincia diSilvio Franceschelli, il presidente dellaMps, Carlo Rossi ed alcuni dirigenti della stessae dell'Istituto di credito.

Luca_Fantuzzi : RT @GazzettadiSiena: Oggi Mps in consiglio comunale: seduta monotematica - SIENANEWS : Durante il suo intervento che ha aperto il consiglio comunale monotematico su Mps il sindaco di Siena Luigi de Moss… - GazzettadiSiena : Il sindaco ha aperto i lavori del consiglio comunale su Mps - M_Montigiani : RT @GazzettadiSiena: Oggi Mps in consiglio comunale: seduta monotematica - GazzettadiSiena : Oggi Mps in consiglio comunale: seduta monotematica -

Ultime Notizie dalla rete : **Mps sindaco Consiglio comunale su Mps, De Mossi: ''Necessaria da parte della Fondazione un'azione giudiziaria verso la Banca'' SienaFree.it Bellinzona, l'Unità di Sinistra conferma la lista per il Municipio

Ps e Partito comunista puntano ancora su Branda, Boscolo, Gianola Tami, Malacrida Nembrini, Bang, Ay e Lucchini ...

Mps, De Mossi:” La Fondazione deve fare causa alla Banca”

13 Gennaio 2021 "La Fondazione deve far causa alla Banca". E' questo il pensiero espresso dal sindaco Luigi De Mossi in merito alla questione Mps, per la quale è stato ...

Ps e Partito comunista puntano ancora su Branda, Boscolo, Gianola Tami, Malacrida Nembrini, Bang, Ay e Lucchini ...13 Gennaio 2021 "La Fondazione deve far causa alla Banca". E' questo il pensiero espresso dal sindaco Luigi De Mossi in merito alla questione Mps, per la quale è stato ...