LIVE Juventus-Genoa 2-1 | Coppa Italia in DIRETTA | entra Bonucci tra i bianconeri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Ilprova ad affacciarsi in avanti. Danilo colpisce il pallone con la mano, punizione dai 28 metri per i rossoblu. 66? Cross di Goldaniga che viene rimesso in mezzo da Czyborra: libera la difesa bianconera 64? Doppio cambio per la. Fuori Chiellini e Demiral,noe Danilo. 62? Larecupera il pallone su Rovella, parte il 3 contro 2; Morata fa tutto da solo in maniera egoista, prova la conclusione che viene deviata in angolo 61? Melegoni cerca Ghiglione con un cambio di gioco, attento Bernardeschi che mette in rimessa laterale 58? Cross di Wesley, arriva nella zona di Ghiglione che preferisce rinviare in rimessa laterale 56? Buon break delcon Czyborra innescato da ...