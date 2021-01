Juventus, Bernardeschi titolare con il Genoa dopo il no all’Atalanta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Bernardeschi torna titolare contro il Genoa: il meno usato da Pirlo, ma ha detto no all’Atalanta. Occasione per il numero 33 della Juve Federico Bernardeschi ha segnato l’ultimo gol con la maglia della Juventus alla Samp, quasi 6 mesi fa: era il 26 luglio e Madama quella sera festeggiò il nono scudetto di fila in uno Stadium già tristemente vuoto per colpa del Covid. Oggi avrà un’importante chance dall’inizio contro il Genoa. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus VAI SU JUVENEWS24 Bernardeschi di fatto è uno dei senatori della Juventus: tre stagioni r altrettanti scudetti, arrivò a Torino dalla Fiorentina con le stimmate del predestinato. Massimiliano Allegri è stato il tecnico che più di tutti è riuscito a valorizzarlo, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021)tornacontro il: il meno usato da Pirlo, ma ha detto no. Occasione per il numero 33 della Juve Federicoha segnato l’ultimo gol con la maglia dellaalla Samp, quasi 6 mesi fa: era il 26 luglio e Madama quella sera festeggiò il nono scudetto di fila in uno Stadium già tristemente vuoto per colpa del Covid. Oggi avrà un’importante chance dall’inizio contro il. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU JUVENEWS24di fatto è uno dei senatori della: tre stagioni r altrettanti scudetti, arrivò a Torino dalla Fiorentina con le stimmate del predestinato. Massimiliano Allegri è stato il tecnico che più di tutti è riuscito a valorizzarlo, ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juve, in #CoppaItalia occasione per #Bernardeschi: questione di Fede - FuryNinja33 : RT @forumJuventus: #JuveGenoa, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Kulusevski in avanti. Bernardeschi e Frabotta agira… - misorecordsuk : Juve, in Coppa Italia occasione per Bernardeschi #Juve #Juventus - mike71282 : RT @francescoceccot: Juventus-Genoa, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Kulusevski in avanti. Bernardeschi e Frabotta… - sportli26181512 : Questione di... Fede: occasione in Coppa per ritornare al centro della Juve: Questione di... Fede: occasione in Cop… -