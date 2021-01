Inter | Lukaku | «Milan? Non ci penso Juve grande squadra | ecco cosa faremo»

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Romeluporta l’ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà ille sue parole dopo la gara ed il gol Romelusi conferma l’uomo più decisivo dell’. Le sue parole a Rai Sport dopo il gol qualificazione contro la Fiorentina in Coppa Italia. Ai quarti ci sarà il. COPPA ITALIA – «? Questa è una partita nel futuro, siamo contenti di aver vinto la gara di oggi contro unafortissima. Dobbiamo continuare così, bene per la nostra fiducia. Stiamo lavorando, abbiamo parlato dopo la gara con la Roma, non dovrebbe succedere. Siamo unagiovane, dobbiamo imparare da questi momenti, vogliamo migliorare».– «Mi aspetto una ...

L'Inter passa il turno in Coppa Italia. Agli uomini di Antonio Conte servono i tempi supplementari per aver ragione della Fiorentina. A sbloccare il match era stato nel primo tempo Arturo Vidal ...Meglio l’Inter in fase di palleggio, molta attenta in difesa e propositiva in avanti, ma manca il guizzo giusto per andare in vantaggio. L’esperimento del danese Eriksen come regista non sembra dare i ...