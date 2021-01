Il piano influenzale del 2002 aveva previsto la pandemia. Ma è rimasto ignorato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Nel piano pandemico del 2002, precedente a quello del 2006 di fatto restato in vigore fino alla pandemia, si paventava una possibile pandemia già nell'arco di 11 anni e si enfatizzava, nell'eventualità di un contagio globale, l'importanza della rete dei medici di famiglia di fatto smantellata negli anni successivi. Il documento è agli atti anche dell'inchiesta della Procura di Bergamo che indaga su possibilità responsabilità di Governi e Regioni nel non avere evitato che la strage assumesse i contorni che ha avuto. "In caso di pandemia non ci sarà tempo per le misure preventive" Nel documento, recuperato dall'AGI, ci si pone la domanda su quando ci sarà un nuovo contagio globale e la risposta è: “Gli intervalli di tempo intercorsi tra le precedenti pandemie hanno oscillato tra gli 11 ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Nelpandemico del, precedente a quello del 2006 di fatto restato in vigore fino alla, si paventava una possibilegià nell'arco di 11 anni e si enfatizzava, nell'eventualità di un contagio globale, l'importanza della rete dei medici di famiglia di fatto smantellata negli anni successivi. Il documento è agli atti anche dell'inchiesta della Procura di Bergamo che indaga su possibilità responsabilità di Governi e Regioni nel non avere evitato che la strage assumesse i contorni che ha avuto. "In caso dinon ci sarà tempo per le misure preventive" Nel documento, recuperato dall'AGI, ci si pone la domanda su quando ci sarà un nuovo contagio globale e la risposta è: “Gli intervalli di tempo intercorsi tra le precedenti pandemie hanno oscillato tra gli 11 ...

Nel documento, recuperato dall'AGI, si legge che già nel giro di 11 anni sarebbe potuta arrivare una pandemia. Inoltre si evidenzia, nell'eventualità, il ruolo cruciale della rete dei medici di base p ...

