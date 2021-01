Gf Vip, Ariadna, ex di Pierpaolo confessa “preferivo la Gregoraci, Giulia invece..” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, dice la sua opinione sul rapporto tra l’ex velino e Giulia Salemi e spiega cosa pensa di Elisabetta Gregoraci “aveva più esperienza“, ecco cosa ha detto Ariadna Romero ex fidanzata e madre del figlio di Pierpaolo Pretelli, è uscita allo scoperto e ha fatto alcuni dichiarazioni sulla nuova coppia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Romero, ex fidanzata diPretelli, dice la sua opinione sul rapporto tra l’ex velino eSalemi e spiega cosa pensa di Elisabetta“aveva più esperienza“, ecco cosa ha dettoRomero ex fidanzata e madre del figlio diPretelli, è uscita allo scoperto e ha fatto alcuni dichiarazioni sulla nuova coppia L'articolo proviene da Leggilo.org.

leggoit : #grande fratello vip, #ariadna romero, ex di #pierpaolo pretelli: «Elisabetta Gregoraci ha tirato fuori il meglio d… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Oddioooooooo ?? #gfvip - Manuel_Real_Off : Oddioooooooo ?? #gfvip - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Intervista ad Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli: perché non ha funzionato il riavvicinamen… - filufilo : RT @Unf_Tweet: -