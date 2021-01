FIFA 21: TOTY – Il Team Of The Year sarà disponibile nei pacchetti dal 22 Gennaio? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo l’apertura delle votazioni del Team Of The Year, i fan di FIFA 21 hanno tempestato i social chiedendo a gran voce quale sarebbe stata la data dell’ufficializzazione della squadra. A comunicarlo, indirettamente, è il sito ufficiale di EA Sports. Infatti, esaminando il codice della pagina che la software house canadese ha pubblicato per raccogliere le preferenze della community, è ben visibile la data della pubblicazione dei voti e del TOTY. Presumibilmente nella stessa data EA Sports renderà disponibili nei pacchetti anche le prime carte speciali del Team Of The Year. Come da tradizione le carte del TOTY vengoni rilasciate prima per reparto, ad intervalli regolari di due giorni, e solo dopo tutte le carte vengono inserite nei ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo l’apertura delle votazioni delOf The, i fan di21 hanno tempestato i social chiedendo a gran voce quale sarebbe stata la data dell’ufficializzazione della squadra. A comunicarlo, indirettamente, è il sito ufficiale di EA Sports. Infatti, esaminando il codice della pagina che la software house canadese ha pubblicato per raccogliere le preferenze della community, è ben visibile la data della pubblicazione dei voti e del. Presumibilmente nella stessa data EA Sports renderà disponibili neianche le prime carte speciali delOf The. Come da tradizione le carte delvengoni rilasciate prima per reparto, ad intervalli regolari di due giorni, e solo dopo tutte le carte vengono inserite nei ...

