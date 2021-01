Crisi governo, ecco cosa accade oggi: Renzi parla nel pomeriggio, le strategie di Conte e Pd (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi governo Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del ministro della salute Roberto Speranza sulle misure per il Contenimento della pandemia coronavirus.Dopo il dibattito, in tarda... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del ministro della salute Roberto Speranza sulle misure per ilnimento della pandemia coronavirus.Dopo il dibattito, in tarda...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - fattoquotidiano : Governo, Toninelli: “È una crisi personale fondata sul nulla, in un Paese serio con 600 morti al giorno non ci sare… - AlBizzotto : RT @tempoweb: Crisi di #Governo #Conte vivrà di avanzi SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - Fquadro61 : RT @albertoinfelise: Fuori la gente muore, perde il lavoro, è senza reddito da marzo. Dentro giocano a minacciare crisi di governo per una… -