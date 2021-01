Covid Usa, record di quasi 4.500 morti in 24 ore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) – Sono quasi 4.500 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti a causa di complicanze legate al coronavirus. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University. E’ la prima volta che negli Usa si registrano più di quattromila decessi in un giorno per il coronavirus raggiungendo i 4.470. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) – Sono4.500 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti a causa di complicanze legate al coronavirus. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University. E’ la prima volta che negli Usa si registrano più di quattromila decessi in un giorno per il coronavirus raggiungendo i 4.470. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

