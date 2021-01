Covid-19, cos’è l’E484K: la variante che “preoccupa” gli scienziati (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre la variante britannica del coronavirus sta modificando piani e strategie sulla pandemia di numerosi paesi, altre mutazioni del Sars-CoV-2 stanno suscitando preoccupazione tra gli scienziati, impegnati a capire se risponderanno ancora ai vaccini già autorizzati e in uso. In particolare, una mutazione, nota come E484K, rilevata inizialmente in Sudafrica e in successive varianti in Brasile e Giappone, ha destato allarme tra i ricercatori. Ravi Gupta, professore di microbiologia presso l'Università di Cambridge, ha detto che è questa mutazione - e non la variante britannica - "la più preoccupante di tutte" quelle fino a oggi scoperte.Sebbene la ricerca sulla nuova variante sia limitata, riferisce oggi il Guardian, uno studio brasiliano di questo mese ha esaminato un paziente che si ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre labritannica del coronavirus sta modificando piani e strategie sulla pandemia di numerosi paesi, altre mutazioni del Sars-CoV-2 stanno suscitandozione tra gli, impegnati a capire se risponderanno ancora ai vaccini già autorizzati e in uso. In particolare, una mutazione, nota come E484K, rilevata inizialmente in Sudafrica e in successive varianti in Brasile e Giappone, ha destato allarme tra i ricercatori. Ravi Gupta, professore di microbiologia presso l'Università di Cambridge, ha detto che è questa mutazione - e non labritannica - "la piùnte di tutte" quelle fino a oggi scoperte.Sebbene la ricerca sulla nuovasia limitata, riferisce oggi il Guardian, uno studio brasiliano di questo mese ha esaminato un paziente che si ...

michele_pinassi : #hackers pubblicano documenti e dati relativi al vaccino #covid #BNT162b2 prodotto da #PfizerBioNTech Esattamente… - myselle3 : @SardiniaPost @alessacart Porca.... sembra la storia di mia madre... Però nel 2000! Quindi, cos'è cambiato? Nulla..… - AforizmyFraszky : @fedesiino @vanni30lance @sotomajjor @fdragoni Visto che da noi c'è un numero di morti COVID superiore del 50% risp… - giornalettismo : Ha sostenuto per anni le 'battaglie' #novax, anche con interventi 'di peso' (a.k.a. #Bonafede). Ora deve convincere… - Izzy93351580 : Ieri il primo esame in presenza dopo 10 mesi che non mettevo piede in ateneo per questa situazione. Cos'è cambiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cos’è Covid: la chiusura delle sale da gioco e la crescita delle scommesse online Fortune Italia