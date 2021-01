Clamoroso, Renzi fa il gesto dell'ombrello a Mattarella: il video-bomba "scovato" da Striscia | Guarda (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Siamo a Striscia la Notizia, dove tiene banco ovviamente la crisi di governo. E nella puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio, viene proposto il deepfake di Matteo Renzi, che con la conferenza stampa del tardo pomeriggio la crisi, di fatto, la ha aperta. Nel video-parodia proposto dal tg satirico di Canale 5, ecco il leader di Italia Viva commentare le indiscrezioni sulla presunta chiamata di Sergio Mattarella per cercare di scongiurare il crac e per tentare di tenere ben saldo a Palazzo Chigi Giuseppe Conte. Un lungo commento dove spicca, in particolare, quello che Striscia definisce con ironia "il gesto distensivo" di Renzi. Quale? Un Clamoroso e roboante gesto dell'ombrello rivolto sia a Conte sia a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Siamo ala Notizia, dove tiene banco ovviamente la crisi di governo. E nella puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio, viene proposto il deepfake di Matteo, che con la conferenza stampa del tardo pomeriggio la crisi, di fatto, la ha aperta. Nel-parodia proposto dal tg satirico di Canale 5, ecco il leader di Italia Viva commentare le indiscrezioni sulla presunta chiamata di Sergioper cercare di scongiurare il crac e per tentare di tenere ben saldo a Palazzo Chigi Giuseppe Conte. Un lungo commento dove spicca, in particolare, quello chedefinisce con ironia "ildistensivo" di. Quale? Une roboanterivolto sia a Conte sia a ...

duca86 : Il più clamoroso suicidio politico nella storia della Repubblica. Renzi è definitivamente morto. #crisidigoverno - martasospesa : ma renzi non aveva detto che si sarebbe tolto dai coglioni dopo quel clamoroso autogol del referendum? perché sei a… - D4Sn0w : La franchezza e Renzi sono un ossimoro clamoroso. #crisigoverno - mickshardana : Beh, non è tanto clamoroso. #Renzi non è mai stato di sinistra, si è detto in sintonia con Berlusconi ed è andato… - Massimo9456 : @ritafrediani Brava. Io credevo nel progetto renziano, ma il buon Renzi dopo il 2016 (sconfitta al referendum) camb… -