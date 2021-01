Call of Duty League, primo torneo ufficiale a febbraio. Ma a fine gennaio ecco il Kickoff Classic (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Call of Duty League riaprirà i battenti alla fine di questo mese. Sono stati finalmente svelati i primi due eventi della stagione, a partire da un Kickoff Classic pensato per festeggiare il primo anno di vita della Call of Duty League. Tuttavia, il primo torneo ufficiale della nuova stagione del gioco esports si svolgerà nel primo fine settimana di febbraio. Partiamo dal Kickoff Classic, programmato per il 23 e 24 gennaio. Si tratta di un evento speciale con showmatch votati dai fan, dove verranno svelati anche nuovi e interessanti dettagli sul formato ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Laofriaprirà i battenti alladi questo mese. Sono stati finalmente svelati i primi due eventi della stagione, a partire da unpensato per festeggiare ilanno di vita dellaof. Tuttavia, ildella nuova stagione del gioco esports si svolgerà nelsettimana di. Partiamo dal, programmato per il 23 e 24. Si tratta di un evento speciale con showmatch votati dai fan, dove verranno svelati anche nuovi e interessanti dettagli sul formato ...

