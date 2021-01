Azzolina: “La didattica digitale è una sfida per il futuro, ma non sostituisce quella in presenza” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta alla Camera per rispondere all'interrogazione presentata da Forza Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La ministra dell'Istruzione, Lucia, è intervenuta alla Camera per rispondere all'interrogazione presentata da Forza Italia. L'articolo .

matteosalvinimi : Azzolina 1, ieri: la didattica a distanza è un successo. Azzolina 2, oggi: la didattica a distanza è un disastro. S… - orizzontescuola : Azzolina: “La didattica digitale è una sfida per il futuro, ma non sostituisce quella in presenza” - gli_studenti : RT @amaricord: La Azzolina per un'estate intera si è occupata esclusivamente dei banchi con le rotelle e ora dice che la didattica a distan… - TecnicaScuola : Riapertura scuole, Azzolina: DaD utile ma non può sostituire la didattica in presenza - - kiuspo73 : RT @matteosalvinimi: Azzolina 1, ieri: la didattica a distanza è un successo. Azzolina 2, oggi: la didattica a distanza è un disastro. Seco… -