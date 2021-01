Zaia: “Se avessimo le dosi vaccineremmo tutti i veneti in quattro mesi” (Di martedì 12 gennaio 2021) VENEZIA- Se ci fossero le dosi disponibili, il Veneto sarebbe in grado di vaccinare tutti i suoi abitanti (presupponendo che un 20% circa non si vaccini), nel giro di “quattro mesi, massimo cinque”. Lo assicura il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, spiegando che “siamo arrivati a spingere la macchina anche a 9.000 vaccini al giorno, ma perché abbiamo quelli”. Nel frattempo la Regione ha somministrato 76.471 vaccini, pari al 96,3% delle dosi ricevute al netto del nuovo lotto da 38.000 dosi circa arrivato oggi. Se la fornitura dovesse continuare a questo ritmo è verosimile arrivare a “chiudere le vaccinazioni a fine settembre”, continua Zaia. “Ma ci sono varianti positive: abbiamo contezza del fatto che sul mercato non ci sarà solo Moderna” ma, probabilmente anche AstraZeneca. Leggi su dire (Di martedì 12 gennaio 2021) VENEZIA- Se ci fossero le dosi disponibili, il Veneto sarebbe in grado di vaccinare tutti i suoi abitanti (presupponendo che un 20% circa non si vaccini), nel giro di “quattro mesi, massimo cinque”. Lo assicura il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, spiegando che “siamo arrivati a spingere la macchina anche a 9.000 vaccini al giorno, ma perché abbiamo quelli”. Nel frattempo la Regione ha somministrato 76.471 vaccini, pari al 96,3% delle dosi ricevute al netto del nuovo lotto da 38.000 dosi circa arrivato oggi. Se la fornitura dovesse continuare a questo ritmo è verosimile arrivare a “chiudere le vaccinazioni a fine settembre”, continua Zaia. “Ma ci sono varianti positive: abbiamo contezza del fatto che sul mercato non ci sarà solo Moderna” ma, probabilmente anche AstraZeneca.

