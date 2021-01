Traffico Roma del 12-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera In redazione Massimo pesche ancora difficoltà di transito sullaFiumicino per i lavori in corso nelle due direzioni sul viadotto della Magliana dove si transita su carreggiata ridotta abbiamo code sul viadotto perché è diretto sul Gra ed a Parco de’ Medici al viadotto perché diretto al centro anche sulla via Pontina non mancano i problemi ci sono al momento code dalla Cristoforo Colombo al Raccordo Anulare in direzione di Pomezia e tra Tor de’ Cenci e raccordo anulare in direzione dicentro sulla corda nulla e abbiamo rallentamenti e code a tratti dellaFiumicino alla via del mare tra Laurentina e Lanina in carreggiata esterna mentre sulla carreggiata interna troviamo file tra Cassia bis e Salaria bufalo te la Prenestina auto in colonna anche sulla ...