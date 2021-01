Tangenti | perquisizioni nella sede Leonardo di Pomigliano d’Arco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – C’è anche ladelladitra gli uffici oggetto di perquisizione nelle ultime ore da parte dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Il tutto rientra nell’ambito di un’indagine del pm Gaetano Ruta per riciclaggio, reati fiscali e corruzione tra privati. A rispondere di quest’ultimo capo d’accusa, in particolare, sono dieci manager del Gruppo, che risulta parte offesa. L’inchiesta riguarda in totale 14 persone fisiche e tre giuridiche. Le acquisizioni dei documenti da parte delle Fiamme Gialle riguardano anche ladi Roma. Risultano inoltre indagate Google Ireland e Google Payments. L'articolo proviene da Anteprima24.it.