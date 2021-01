Slalom femminile Flachau 2021, risultati e classifica: vince Shiffrin davanti a Liensberger (Di martedì 12 gennaio 2021) Mikaela Shiffrin si aggiudica lo Slalom femminile di Flachau, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. La statunitense si è imposta con il tempo complessivo di 1:47.92, confermando la posizione ottenuta nella prima manche. Shiffrin torna così sul gradino più alto del podio nella sua specialità e ottiene la 68° vittoria in carriera. Seconda posizione per l’austriaca Katharina Liensberger, che con il miglior tempo di manche recupera due posizioni rimanendo a 19 centesimi dalla vincitrice. Terza posizione per la svizzera Wendy Holdener, che perde una posizione ma fa meglio di Petra Vlhova, quarta. Gran recupero per la svizzera Camille Rast, che risale di 8 posizioni e chiude sesta. Da segnalare anche la bella seconda manche dell’elvetica Melanie Meillard, ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Mikaelasi aggiudica lodi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. La statunitense si è imposta con il tempo complessivo di 1:47.92, confermando la posizione ottenuta nella prima manche.torna così sul gradino più alto del podio nella sua specialità e ottiene la 68° vittoria in carriera. Seconda posizione per l’austriaca Katharina, che con il miglior tempo di manche recupera due posizioni rimanendo a 19 centesimi dalla vincitrice. Terza posizione per la svizzera Wendy Holdener, che perde una posizione ma fa meglio di Petra Vlhova, quarta. Gran recupero per la svizzera Camille Rast, che risale di 8 posizioni e chiude sesta. Da segnalare anche la bella seconda manche dell’elvetica Melanie Meillard, ...

