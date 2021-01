Shopping di Salvini in Parlamento La Lega al mercato delle vacche Il Capitano pronto ad accogliere altri voltagabbana Una volta ci si vergognava | per lui invece è un vanto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il Matteoè padano, si sa, e come Jack Angeli (leggi l’articolo), lo sciamano che ha dato l’assalto al Congresso Usa, è attratto a livello archetipale dalle sceneggiate simil vichinghe che a Pontida assumevano la dimensione della farsa, appunto come in America. Se lui vede un elmo con le corna di bisonte in testa e magari una ampolla di “acqua del Po” non resiste e ci si getta sopra avidamente. E così dopo il Papeete e la crisi in cui perse clamorosamente il ministero dell’Interno e il governo.vorrebbe prendersi una vendetta contro l’odiato Giuseppe Conte che in sordina lo giubilò gaiamente. Quindi il senatore leghista ha cominciato a novellare di presunti senatori esuli Cinque Stelle, chi dice tre chi dice addirittura cinque, in fuga verso il suo partito accoppiati anche ad un certo numero di deputati. Insomma sono “in esposizione ...