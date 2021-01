Scuola, Azzolina: 'Chiederò dei ristori formativi per gli studenti'. Cosa significa (Di martedì 12 gennaio 2021) torna a parlare dei limiti della Dad e ribadisce l'importanza di poter tornare a per i ragazzi di ogni istituto e grado. 'Non credo si possa pensare di recuperare d'estate: bisogna recuperare oggi. È ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) torna a parlare dei limiti della Dad e ribadisce l'importanza di poter tornare a per i ragazzi di ogni istituto e grado. 'Non credo si possa pensare di recuperare d'estate: bisogna recuperare oggi. È ...

Agenzia_Ansa : 'Oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità'. Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzo… - fattoquotidiano : Scuola, Regioni in ordine sparso: riaprono solo in 3. Azzolina: “Dad non funziona più, sono preoccupata. Sto con i… - msgelmini : I responsabili del disastro #scuola e della prorogata chiusura delle superiori sono il #governo e Lucia #Azzolina.… - zazoomblog : Scuola Azzolina: Chiederò dei ristori formativi per gli studenti. Cosa significa - #Scuola #Azzolina: #Chiederò… - V_16_44 : RT @lefrasidiosho: #Scuola: #Azzolina: 'La Dad non funziona più' -