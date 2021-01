Renzi temporeggia ma la crisi sembra ormai certa. Il Pd ci spera ancora: «Possibile un rilancio di questa maggioranza» (Di martedì 12 gennaio 2021) Nessun colpo di scena. Almeno non stasera: Matteo Renzi, fondatore di Italia viva, non chiederà alle sue ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti di ritirarsi seduta stante. «Vediamo che tipo di discussione viene fuori e poi domani ne parliamo in conferenza stampa», ha detto ai giornalisti che lo attendevano fuori dal Senato. «sembra che sia il ritiro dei panni, stiamo parlando di donne con un’esperienza straordinaria..». Il Consiglio dei ministri si riunisce per parlare di Recovery plan, ma è ormai puntato da settimane come l’ora X del governo giallorosso. Se Iv non fosse ancora soddisfatta del documento presentato dal ministro Gualtieri al premier Conte, dovrebbe – come da minacce – sfilarsi dalla maggioranza, aprendo di fatto le porte a una crisi di governo dalle conseguenze ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) Nessun colpo di scena. Almeno non stasera: Matteo, fondatore di Italia viva, non chiederà alle sue ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti di ritirarsi seduta stante. «Vediamo che tipo di discussione viene fuori e poi domani ne parliamo in conferenza stampa», ha detto ai giornalisti che lo attendevano fuori dal Senato. «che sia il ritiro dei panni, stiamo parlando di donne con un’esperienza straordinaria..». Il Consiglio dei ministri si riunisce per parlare di Recovery plan, ma èpuntato da settimane come l’ora X del governo giallorosso. Se Iv non fossesoddisfatta del documento presentato dal ministro Gualtieri al premier Conte, dovrebbe – come da minacce – sfilarsi dalla, aprendo di fatto le porte a unadi governo dalle conseguenze ...

