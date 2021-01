“Quanta bellezza!” Katia e Ascanio del GF 4 | occhi puntati sulla figlia Matilda L’ultimo ritratto di famiglia fa boom di cuori

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021)Pedrotti ePacelli sono stati due grandi protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello. I due si sono conosciuti nella casa di Cinecittà e dopo un lungo corteggiamento di Pacelli, la bellaè capitolata e ancora oggi il loro legame è solidissimo. Insieme hanno due figli e hanno condotto “Una valigia per due” su Sky. Recentemente la coppia ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip per “tutelare la” ma è apparsa in uno spot pubblicitario di un noto marchio di surgelati. Usciti dalla Casa (quell’edizione fu vinta da Serena Garitta), si sposarono l’anno dopo in un castello sul lago di Bracciano. Nel 2007 è nata, poi è arrivato il secondo figlio, Tancredi.In un’intervista rilasciata al settimanale Tv sorrisi e canzoni,e ...