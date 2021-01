Patrizia De Blanck, Enock fa chiarezza sulle insinuazioni sul suo odore (Di martedì 12 gennaio 2021) Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip era stata accusata da alcuni suoi coinquilini di scarsa igiene e di avere una camera sporca ed in disordine. Accuse che la Contessa, una volta uscita dalla Casa, ha spiegato e negato fra le pagine del settimanale Chi. “Il fatto che hanno parlato della mia igiene? Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho contattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? ‘Se vuoi ci torno e rettifico’. Che mediocrità. Che colpa ne ho se c’era un odore di fogna che proveniva dal mio bagno? Lì non c’erano finestre né areatori, e a quel punto ho preferito sopportare, anziché farmi richiudere di nuovo nella stanza con i ragazzi. L’ho fatto per privacy”. Argomento ripreso anche sul settimanale Nuovo. “Il ... Leggi su biccy (Di martedì 12 gennaio 2021)Deal Grande Fratello Vip era stata accusata da alcuni suoi coinquilini di scarsa igiene e di avere una camera sporca ed in disordine. Accuse che la Contessa, una volta uscita dalla Casa, ha spiegato e negato fra le pagine del settimanale Chi. “Il fatto che hanno parlato della mia igiene? Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho contattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? ‘Se vuoi ci torno e rettifico’. Che mediocrità. Che colpa ne ho se c’era undi fogna che proveniva dal mio bagno? Lì non c’erano finestre né areatori, e a quel punto ho preferito sopportare, anziché farmi richiudere di nuovo nella stanza con i ragazzi. L’ho fatto per privacy”. Argomento ripreso anche sul settimanale Nuovo. “Il ...

