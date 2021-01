Parler chiede un ordine restrittivo per Amazon | «Per noi sta suonando la campana a morto»

(Di martedì 12 gennaio 2021) Dai server ai tribunali il passo è breve. Come era abbondantemente prevedibile, infatti,fa causa adopo che il servizio di hosting gestito dalla società di Jeff Bezos ha deciso di non fornire più i suoi servizi al social network sovranista che, di fatto, da lunedì ha smesso di funzionare. Ora,ha chiesto una un giudice federale, spingendo per un intervento urgente, che possa avvenire nelle prossime 24 ore. «Ritardare anche di un solo giorno questo– si legge nel documento presentato dai legali die che la Cnn ha avuto modo di consultare – significherebbe suonare laa morte per la nostra piattaforma, con il presidente Trump e i suoi sostenitori che si stanno ...

DMaoddi : RT @TgLa7: #Parler fa causa a #Amazon e chiede il reinserimento - ongheu : @Tra_TerraeCielo E guarda caso da quando varie persone sentono urgente uscire da WhatsApp, ecco che magicamente le… - Diego_Bruno80 : RT @TgLa7: #Parler fa causa a #Amazon e chiede il reinserimento - Stefaniaugo77 : RT @TgLa7: #Parler fa causa a #Amazon e chiede il reinserimento - Bianca34874951 : RT @TgLa7: #Parler fa causa a #Amazon e chiede il reinserimento -

Ultime Notizie dalla rete : Parler chiede

La Camera voterà mercoledì sull’impeachment di Donald Trump, se non si dimetterà o se il suo vice Mike Pence non invocherà il 25esimoo emendamento. Lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi in ...I movimenti di estrema destra che sostengono Trump starebbero organizzando proteste armate in vista della cerimonia del 20 gennaio. E continua anche sui social media la battaglia per la Casa Bianca: T ...