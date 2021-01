Ordine avvocati di New York considera rimozione di Giuliani (Di martedì 12 gennaio 2021) L’Ordine degli avvocati dello Stato di New York ha annunciato di aver aperto un’indagine per valutare la possibile rimozione di Rudy Giuliani come membro. L’indagine si concentra sul ruolo che l’avvocato personale del presidente Trump ha avuto nel provocare le folla pro-Trump che ha assaltato il Campidoglio. Secondo la NYSBA le false affermazioni di Giuliani Leggi su periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) L’deglidello Stato di Newha annunciato di aver aperto un’indagine per valutare la possibiledi Rudycome membro. L’indagine si concentra sul ruolo che l’avvocato personale del presidente Trump ha avuto nel provocare le folla pro-Trump che ha assaltato il Campidoglio. Secondo la NYSBA le false affermazioni di

MoliPietro : Ordine avvocati di New York considera rimozione di Giuliani - ProcTelematico : Ordine degli #Avvocati di Roma: vademecum sul deposito telematico degli atti penali ????????? ?? - willy13622319 : RT @IlPrimatoN: Ormai è corsa a colpire Trump in qualsiasi modo. Anche se tra pochi giorni toglie il disturbo. Un attivismo quantomeno sosp… - Luciana12827144 : RT @IlPrimatoN: Ormai è corsa a colpire Trump in qualsiasi modo. Anche se tra pochi giorni toglie il disturbo. Un attivismo quantomeno sosp… - LuigiF97101292 : RT @IlPrimatoN: Ormai è corsa a colpire Trump in qualsiasi modo. Anche se tra pochi giorni toglie il disturbo. Un attivismo quantomeno sosp… -