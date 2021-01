“Ne soffriva da mesi…”. Morte Solange, l’indiscrezione della migliore amica (Di martedì 12 gennaio 2021) La notizia della Morte di Solange ha lasciato un incredibile vuoto nel mondo dello spettacolo e nelle persone che in questi anni gli hanno voluto bene.Il sensitivo, famoso per le sue ospitate in televisione, in particolare ‘La sai l’ultima?’, ‘Casa per casa’ (su Rete 4, con Patrizia Rossetti) e ‘Buona Domenica, è morto il 7 gennaio all’età di 69 anni nella sua casa a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli, aveva lavorato sia in Rai che in Mediaset. La scoperta della Morte è stata fatta dai vigili del fuoco, allertati da alcuni suoi amici che avevano tentato di contattarlo al telefono invano. All’arrivo dei soccorsi del 118 Bucinelli era già morto. Il funerale previsto per sabato 9 novembre era stato annullato dopo che la procura aveva sequestrato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) La notiziadiha lasciato un incredibile vuoto nel mondo dello spettacolo e nelle persone che in questi anni gli hanno voluto bene.Il sensitivo, famoso per le sue ospitate in televisione, in particolare ‘La sai l’ultima?’, ‘Casa per casa’ (su Rete 4, con Patrizia Rossetti) e ‘Buona Domenica, è morto il 7 gennaio all’età di 69 anni nella sua casa a Collesalvetti, in provincia di Livorno., all’anagrafe Paolo Bucinelli, aveva lavorato sia in Rai che in Mediaset. La scopertaè stata fatta dai vigili del fuoco, allertati da alcuni suoi amici che avevano tentato di contattarlo al telefono invano. All’arrivo dei soccorsi del 118 Bucinelli era già morto. Il funerale previsto per sabato 9 novembre era stato annullato dopo che la procura aveva sequestrato ...

