Napoli, Manolas: il greco vuole la finale di Supercoppa, oggi gli ultimi accertamenti (Di martedì 12 gennaio 2021) Il difensore farà di tutto per giocare la finale di Supercoppa contro la Juventus Il Napoli spera di recuperare Kostas Manolas, gli azzurri, già costretti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 12 gennaio 2021) Il difensore farà di tutto per giocare ladicontro la Juventus Ilspera di recuperare Kostas, gli azzurri, già costretti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsport : Napoli, allarme in difesa: Manolas si infortuna contro l’Udinese - infoitsport : Udinese-Napoli, infortunio per Manolas: le condizioni del difensore - infoitsport : Napoli in allarme per Manolas: fuori per infortunio contro l’Udinese - infoitsport : Manolas costretto al cambio con l’Udinese: la prima diagnosi ufficiale del Napoli - infoitsport : Napoli, le condizioni di Manolas -