Milan di rigore | Torino battuto per la seconda volta in una settimana

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si è conclusa la partita di Coppa Italia fra, dopo il pareggio maturato fra tempi regolamentari e supplementari. Una partita intensa quella andata in scena questa sera a San Siro e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, obiettivo dichiarato per entrambe le squadre. Per ilsi tratta anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.