Mattia Barbarossa | è napoletano il più giovane imprenditore aerospaziale del mondo

(Di martedì 12 gennaio 2021), 19enne neo-studente di Fisica, è il piùdel settorenel. Nominato quest’anno da Forbes tra i 100 under 30 più promettenti in Italia è il fondatore della Sidereus Space Dynamics, una startup che ha sviluppato un sistema di trasporto per lo spazio per i piccoli satelliti, con costi di accesso estremamente contenuti, finanziato dall’incubatore statunitense I2C della University of Alabama. Che la stoffa ci fosse si è visto quando, a soli 15 anni ed ancora liceale, con il team Lab2Moon,è arrivato primo, tra 3,200 squadre di 50 paesi diversi, ad un concorso internazionale indetto dalla Nasa, sviluppando un esperimento per misurare le capacità radio schermanti delle biomasse ...