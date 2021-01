Marsiglia | Villas Boas | “Ligue 1 è il campionato più squilibrato del mondo”

Leggi su sportface

(Di martedì 12 gennaio 2021) Andrè, allenatore del, ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa contro il Paris Saint-Germain. Fra i temi affrontati anche la difficoltà delle1: “L’OM non ha vinto nulla da quando il PSG ha iniziato a dominare ilfrancese. Ma non è colpa nostra, ??è la pura realtà delpiùdel“. “Quando il PSG sbaglia, bisogna approfittarne, come ha fatto il Monaco nel 2017. Per il resto, la regola dice che il PSG vince sempre tutti i titoli. Abbiamo un’opportunità e vedremo se riusciremo a coglierla” ha proseguito il tecnico, “su di noi non ci sono pressioni, c’è una differenza di un miliardo e mezzo di investimenti tra noi e il Psg“. SportFace.