Maradona, spunta un’altra figlia: chi è Eugenia Loprevittola (Di martedì 12 gennaio 2021) Diego Armando Maradona potrebbe aver avuto un'altra figlia. Il suo nome è Eugenia Loprevittola, 25enne, nata a Lanus, nello stesso ospedale dove nacque nel 1960 proprio il Diez. La notizia troverebbe conferma dal noto programma televisivo dell'emittente America e dal giornalista Luis Ventura.Secondo quanto si apprende, Maradona era venuto a sapere dell’esistenza di questa ragazza nell’ultimo periodo della sua vita, quando allenava il Gimnasia La Plata. Eugenia due anni fa aveva incontrato Diego che aveva confidato, prima di ammalarsi, di voler riconoscere tutti i suoi figli. La ragazza sarebbe la figlia numero 12. "Non voglio l'eredità", avrebbe commentato la donna che sarebbe solo in cerca di spiegazioni sulla morte di quello che potrebbe essere davvero suo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) Diego Armandopotrebbe aver avuto un'altra. Il suo nome è, 25enne, nata a Lanus, nello stesso ospedale dove nacque nel 1960 proprio il Diez. La notizia troverebbe conferma dal noto programma televisivo dell'emittente America e dal giornalista Luis Ventura.Secondo quanto si apprende,era venuto a sapere dell’esistenza di questa ragazza nell’ultimo periodo della sua vita, quando allenava il Gimnasia La Plata.due anni fa aveva incontrato Diego che aveva confidato, prima di ammalarsi, di voler riconoscere tutti i suoi figli. La ragazza sarebbe lanumero 12. "Non voglio l'eredità", avrebbe commentato la donna che sarebbe solo in cerca di spiegazioni sulla morte di quello che potrebbe essere davvero suo ...

ItaSportPress : Maradona, spunta un'altra figlia: chi è Eugenia Loprevittola - - PaoloX68 : RT @confundustria: #Maradona spunta un'altra figlia illegittima ... SI METTA IN CODA ! - Gazzettino : #maradona, spunta un'altra figlia illegittima: «Ma non voglio i soldi dell'eredità» - confundustria : #Maradona spunta un'altra figlia illegittima ... SI METTA IN CODA ! - peppesava : RT @Ragusanews: Maradona, spunta un'altra figlia illegittima, si chiama Eugenia -